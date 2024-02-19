Terör örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.
Ekipler, örgüt mensuplarına ve örgüte yardakçılık yapanlara göz açtırmıyor.
Finans sağlayan 8 şüpheli tespit edildi
Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterirken PKK/KCK/PYD terör örgütü tarafından yakalanan ve Hol Kampı'nda sözde esir olarak tutulan kadınlara "infak" adı altında finans sağlayan 8 şüphelinin para gönderdiğini belirledi.
7 şüpheli gözaltına alındı
Şüphelinin adreslerini tespit eden polis ekipleri, operasyon için harekete geçti.
9 ilçede belirlenen adreslere yönelik eşzamanlı düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Yakalama çalışmaları devam ediyor
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ederken diğer şüphelinin de yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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