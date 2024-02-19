İstanbul'da terör örgütüne finansal destek sağlayan 7 kişi yakalandı Ekiplerin düzenlediği operasyonla PKK terör örgütü tarafından esir olarak tutulan DEAŞ'lı kadınlara finansal destek sağlayan 7 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

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İHA

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Ekipler, örgüt mensuplarına ve örgüte yardakçılık yapanlara göz açtırmıyor.

Finans sağlayan 8 şüpheli tespit edildi

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterirken PKK/KCK/PYD terör örgütü tarafından yakalanan ve Hol Kampı'nda sözde esir olarak tutulan kadınlara "infak" adı altında finans sağlayan 8 şüphelinin para gönderdiğini belirledi.

7 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelinin adreslerini tespit eden polis ekipleri, operasyon için harekete geçti.

9 ilçede belirlenen adreslere yönelik eşzamanlı düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalama çalışmaları devam ediyor

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ederken diğer şüphelinin de yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)