İstanbul'da Ticaret Bakanlığı ekipleri fırınları denetledi İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde fırın denetimleri gerçekleştirdi. Fırınların tarifeye uyup uymadığını denetleyen ekiplerin hafta sonuna kadar 3 bin 500 fırında denetim gerçekleştirmesi bekleniyor.

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AA

Un fiyatlarının artmasıyla gündeme gelen kontrolsüz fiyat artışı iddiaları üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Fırsatçılık yaparak belirlenen tarife üzerinde ekmek satışı yapan fırınların tespit edilmesi için fırınlar denetlenmeye başladı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, İstanbul'un birçok noktasında bulunan fırınlara denetim gerçekleştirdi.

26 İLÇEDE EŞ ZAMANLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İl Müdürlüğüne bağlı 36 ekip tarafından 26 ilçede eş zamanlı olarak başlatılan denetimler kapsamında, kentte faaliyet gösteren ekmek fırınlarında tarifeye uyulup uyulmadığı denetlendi.

FİYAT VE ETİKET VE YÖNETMELİĞE UYGUNLUK DENETLENDİ

Denetimlerde 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında haksız fiyat artışına, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde de etiketlerin bulunup bulunmadığına, etiketin olması halinde yönetmeliğe uygun olup olmadığına bakıldı.

2 BİN VE 1 MİLYON TL ARASI CEZA KESİLDİ

İncelemelerde her bir etiket bulunmayan ürün grubu için 2 bin 200 lira, fahiş fiyat olduğu belirlenen uygulamalar için de 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası verildi.

3 BİN 500 FIRIN DENETLENECEK

Hafta sonuna kadar İstanbul'un 39 ilçesinde yer alan 3 bin 500 fırında denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)