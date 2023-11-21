İstanbul'da ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'a çekildi İstanbul'da meteorolojik veriler çerçevesinde kış lastiği kullanma zorunluluğunun 1 Aralık'tan 25 Kasım'a çekildiği açıklandı.

İHA

İstanbul Valiliği'nden bir son dakika açıklaması geldi.

İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun bu yıl için 25 Kasım tarihine çekildiğini bildirdi.

Kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan 2024 tarihinde ise sona erecek.

Hangi araçların takması zorunlu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 25 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında, tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.

Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

İstanbul Valiliği’nin yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık – 1 Nisan arasında uygulanmaktadır. Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir.”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)