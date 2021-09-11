Bağcılar'da tinercilerin havaya attığı havai fişek çatıya düşerek yangını başlattı. bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, olayla ilgili de soruşturma açıldı.

İstanbul Bağcılar'da yangın çıktı.

Kirazlı Mahallesi'nde, havaya atılan havai fişeğin çatıya düşmesiyle, yükselen alevler bitişik olan 3 katlı iki metruk binanın çatısını sardı. Hızlı büyüyen alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

"HER GÜN TİNERCİLER BURAYA GELİP SABAHLIYOR"

Yangını gören Mehmet Özel “6-7 aydır bu karşımızdaki binaları boşalttılar. Ne kapı ne pencere bırakmışlar. Her gün tinerciler, sarhoşlar giriyorlar sabahlıyorlar.

"HAVAİ FİŞEK ATTILAR"

Polisler onları götürüyorlar sonraki akşam yine geliyorlar. Bu akşam da arka tarafta havai fişek atıyorlardı. Havai fişekler de yamuk gidiyordu düz gitmiyordu. Bir tanesi çatıya düştü. Ondan sonra yangın çıkmaya başladı. Havai fişekten çıktı" şeklinde konuştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul'da tinerciler binanın çatısını yaktı VİDEO