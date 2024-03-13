Türkiye, İstanbul'da ihmal ve dikkatsizlikle gelen korkunç kaza ile sarsıldı.
Bakırköy'de Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halindeki tırın dorsesinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu Recep Aytekin (45), eşi Sultan Aytekin (44) ve kızı Merve Aytekin (16) ile annesi Güler Rukiye Aytekin (67) hayatını kaybetti.
4 kişi defnedildi
Hayatını kaybeden aile fertleri için Eyüp Sultan Camii'nde, öğle vakti cenaze namazı kılındı.
Camiye, Aytekin Ailesi'nin yakınları ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın da katıldı.
Kılınan namazın ardından cenazeler, Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.
Sürücü tutuklandı
Rauf Orbay Caddesi'nde 11 Mart'ta Florya istikametine seyir halinde olan Mehmet F'nin (50) kullandığı 34 ER 260 plakalı tırın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarpmıştı.
Çarpmanın etkisiyle tır, sol tarafında seyreden 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrilmiş, otomobildeki sürücü Recep Aytekin, Sultan Aytekin, Güler Rukiye Aytekin ve Merve Aytekin hayatını kaybetmişti.
Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Mehmet F. (50), dün sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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