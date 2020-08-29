İstanbul'da toplu etkinliklere kısıtlama getirildi

İstanbul Valiliği, pazartesi gününden itibaren kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

Koronavirüs salgınında vaka sayılarında artış yaşanırken, birçok şehirde ilave tedbirler alınmaya başlandı.

Bu tedbirler kapsamında İstanbul'da da bazı etkinlikler yasaklanırken, bazı etkinliklere sınırlama getirildi.

KAPALI ALANDA TOPLU ETKİNLİK YASAKLANDI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pazartesi gününden itibaren tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek, düğün ve nikâh salonlarında sandalye/koltuk düzeni toplam kapasitenin azami 1/3'ünü aşmayacak şekilde, fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulacak.

KATILIMDA YAŞ SINIRLAMASI

Ayrıca, düğün ve nikâhlarda yemek verilmesi de dâhil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ikram (paketli su servisi hariç) yapılmayacak. Düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmeyecek.

Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların nişan, düğün ve nikâh merasimlerine katılımına izin verilmeyecek.





TEDBİRLERE UYMAYANLARA PARA CEZASI

Alınan yeni tedbirler kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, düğün ve nikâhlarda bu karar ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere riayet edilmesinin sağlanması ve alınan önlemler denetlenecek. Tedbirlere uymayanlarla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak.

Aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli ve idari işlem başlatılacak"