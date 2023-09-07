İstanbul'da toplu taşıma arızası bitmiyor! Tramvaydan dumanlar çıkınca vatandaşlar panik yaşadı Topçular hattında duran içi yolcu dolu tramvaydan bir anda dumanlar yükseldi. Durumu fark eden yolcular panik içinde araçtan inerken o anlar kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Toplu ulaşım İstanbulluların çilesi haline geldi... Gün geçmiyor ki metro, metrobüs ve İETT otobüslerinde arıza yaşanmasın. Bu duruma sık sık istasyonlardaki yürüyen merdivenler de ekleniyor. CHP yönetimindeki Megakent'te dün akşam bir arıza daha yaşandı. Tramvaydan duman yükseldi Topkapı-Mescid-i Selam hattında Topçular durağına gelen tramvayın vagonundan bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Bu sırada araçtaki yolcular endişeli anlar yaşadı. Duman çıkan vagondan tahliye edilen yolcular, durağa yöneldi. Seferler aksadı Arıza nedeniyle hattın Mescid-i Selam yönünde tramvay seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi, durakta ise yoğunluk oluştu. Yolcuların paniği kameraya yansıdı Bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bazı yolcuların, vagonundan duman çıkan tramvaydan endişeyle inip durağa yöneldiği anlar yer aldı. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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