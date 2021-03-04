İstanbul'da toplu taşımada yaş sınırı kalktı

İstanbul'da 65 yaş üzeri ve 20 yaş altına uygulanan toplu ulaşım aracı kullanma sınırlaması kaldırıldı.

Koronavirüsle mücadelede kademeli normalleşme kararıyla birlikte kısıtlamaları hafifleten adımlar atılmaya başlandı.

Yeni dönemde şehirlerin vaka ve bulaş oranlarına göre yerel yönetimlerin pandemi ile mücadelede yerel düzeyde önlemler almasının önü açıldı.

Bu kapsamda İstanbul'da da vaka yoğunluk haritasındaki duruma göre yeni uygulamalar hayata geçiriliyor.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTINA TOPLU TAŞIMA SERBEST

Önlemler çerçevesinde uzun süredir uygulanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmalarını kısıtlayan kural kaldırıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında, "65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocukların toplu ulaşım araçlarını kullanabileceği" kaydedildi.

Alınan kararla ayrıca, aynı yaş grupları için sokağa çıkma süresi 3 saatten 4 saate yükseltildi.