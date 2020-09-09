İstanbul'da toplu taşımada yeni kurallar belirlendi

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararına göre metro ve tramvayda ayakta yolcu kapasitesinin yarısına kadar yolcu alınabilecek.

Artan vaka sayıları ve ayakta yolcu alımıyla ilgili genelgenin ardından İstanbul Valiliği'nden ulaşımla ilgili yeni kararlar geldi.

Raylı sistem araçlarında oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’sine kadar yolcu alınabilecek.

METROBÜSTE ÇAPRAZ OTURMA DÜZENİ

Metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’üne kadar yolcu alınabilecek.

AYAKTA YOLCU İÇİN ZEMİN İŞARETLENECEK

Ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılacak.

ISRARLI BİNİŞTE ŞOFÖR KOLLUK KUVVETLERİNDEN YARDIM İSTEYECEK

Araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmayacak. Israrla biniş olması halinde ise araç hareket ettirilmeden sürücü kolluk kuvvetlerine durumu bildirecek.

UYARI TABELALARI KONULACAK

Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenecek.