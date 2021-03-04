İstanbul’da toplu taşımadaki yaş sınırlaması kalktı mı, ne zaman kalkacak?

İstanbul’da toplu taşımadaki yaş sınırlaması kalktı mı, ne zaman kalkacak?

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı için toplu taşıma kısıtlaması uygulanıyor. Bu uygulamanın ne zaman kalkacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Koronavirüs salgınında risk grubu içerisinde yer alan 65 yaş üstü vatandaşlar ile virüsün yayılmasında etkili olan 20 yaş altı kişiler için toplu taşıma kısıtlaması uygulanıyor.

İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için toplu taşıma yasağının kalkıp kalkmadığı araştırılıyor.

Peki, İstanbul’da toplu taşımadaki yaş sınırlaması kalktı mı, ne zaman kalkacak? İşte, detaylar..

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMADA YAŞ SINIRI KALKTI MI?

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararlara göre, İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara toplu taşıma yasağı uygulaması getirilmişti.

Yeni kontrollü normalleşme tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan toplu taşıma araçlarını kullanma kısıtlaması kaldırıldı.

Yüksek risk grubunda bulunan İstanbul'da da 4 Mart 2021 tarihinden itibaren toplu taşımadaki yaş sınırlaması kalkmış oldu. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerdeki yaş kısıtlaması ise devam ediyor.