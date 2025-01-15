İstanbul'da toplu taşımaya zam: Minibüs ve akbil ücretleri değişti

Haber Merkezi

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 6 Ocak’ta İstanbul’da İBB tarafından toplu ulaşıma yapılması planlanan yüzde 46’lık zammın reddedilmesinin ardından bugün İBB Çırpıcı Tesisleri’nde toplandı.

YÜZDE 35'LİK ZAM KABUL EDİLDİ

Toplantıda zam önerisi tekrar masaya yatırılırken, İstanbul’da toplu taşımaya yapılacak zam oy çokluğuyla yüzde 35 olarak belirlendi.

AKBİL VE MİNİBÜS ÜCRETLERİ DE DEĞİŞTİ

İETT ve metrolarda tam bilet 20 TL’den 27 TL’ye yükselirken, Marmaray 59 TL 76 kuruş, metrobüs ise 40 TL 6 kuruş oldu.

Minibüs ise gelen zamla birlikte 18 TL'den 25 TL'ye çıktı.

ZAMMIN ARDINDAN OLUŞAN FİYAT LİSTESİ

Tam bilet: 20 TL’den 27 TL’ye



Öğrenci: 9.76 TL’den 13,17 TL’YE



Öğretmen ve 60 yaş: 14,32 TL’den 19,33 TL’ye



Öğrenci abonman: 282,5 TL’den 381,37 TL’ye



Tam abonman: 1.569 TL’den 2 bin 118,15 TL’ye



Minibüs indi-bindi: 18 TL’den, 25 TL’ye



Metrobüs Tam: 29,68 TL’den 40,06 TL’ye



Metrobüs Öğretmen ve 60 yaş: 16,28 TL’den 21,97 TL’ye



Metrobüs Öğrenci: 9,76 TL’den 13.17 TL’ye



Marmaray: 44,27 TL’den 59,76 TL’ye yükseldi.