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İHA

İstanbul'da toplu taşıma çilesi her geçen gün biraz daha kendini hissettiriyor.

Bu kez tramvay kullananlar yolda kaldı.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında sabah saatlerinde seferler gecikmeli olarak yapıldı.

DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

İşe ve okula gitmeye çalışan vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

Yapılan anonsta “Sayın yolcularımız, seferlerimiz trafik yoğunluğu sebebiyle gecikmeli olarak yapılmaktadır. Beklenmedik bu aksaklıktan dolayı özür dileriz." ifadesi kullanıldı.