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    İstanbul'da toplu ulaşım isyanı

    İstanbul'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşurken, vatandaşlar kalabalıktan dert yandı.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 10:48
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 11:17
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    İstanbul'da toplu ulaşım isyanı

    İstanbul Cevizlibağ'da sabah saatlerinde vatandaşlar, iş yerlerine gitmek için toplu taşımayı kullanırken duraklarda yoğunluk yaşandı.

    Cevizlibağ'da birçok yolcu ayakta yolculuk ettiğini söylerken, bazı yolcular seferlerin artırılması gerektiğini, bazıları ise salgın sırasında bu kalabalığın süreci olumsuz etkilediğini söyledi.

    İBB trafik uygulamasında ise trafik yoğunluğunun yüzde 74 seviyesine ulaştığı görüldü.

    "RESMEN REZALET"

    Metrobüsteki kalabalıktan dert yanan Ümit Tekbaş, “Gerçekten büyük rezalet. Metroya, metrobüse, tramvaya bu toplu taşımalara neden ceza kesilmiyor? Üst üste geldik. Her gün metrobüs kullanıyorum. Resmen rezalet. İstanbul'da virüs var ya hani, bunların sayesinde tavan yapacak." dedi.

    İstanbul da toplu ulaşım isyanı #1

    "ÜST ÜSTEYDİK"

    Her gün ayakta yolculuk yaptığını söyleyen Suat Şakrak, "Kalabalık ne kelime, üst üsteydik sırt sırtaydık. Çok beter geldik. Sıkışık yani herkes üst üste. Rahat yolculuk yapamadık. Hafta içi her gün kullanıyorum. Ne olacak böyle bilmiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Salgın da var dikkat etmeye çalışıyoruz ama bakalım. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

    İstanbul'da toplu ulaşım isyanı VİDEO

    İstanbul da toplu ulaşım isyanı #2

    "BU KALABALIKLA BU İŞ YÜRÜMEZ"

    Cevdet Cengiz ise, "Benim durağım ilk durak olduğu için oturarak geliyorum ben ama çok kalabalık. Pandemi diyorlar ama hikaye hepsi. Tedbirler boşuna yani. Her gün kullanıyorum mecbur ama bu şekilde yani. Bu kalabalıkla bu iş yürümez. Allah sonumuzu hayır etsin." dedi.

    İstanbul da toplu ulaşım isyanı #3

    İstanbul da toplu ulaşım isyanı #4

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