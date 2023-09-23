İstanbul'da toplu ulaşım kazası! İETT otobüsü tramvaya çarptı Megakent’te Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda duran araca, Fındıklı durağında İETT otobüsü çarptı. Kaza nedeniyle Karaköy istikametinde çift yönlü olarak yoğunluk yaşandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul, toplu ulaşım araçlarıyla sık sık gündemde...

Bakım ve onarımı yapılmayan araçlar sık sık ya arızalanıyor ya da kazalara karışıyor.

Bu durum da vatandaşlar tarafından sık sık tepki çekiyor.

Otobüs, tramvaya çarptı

Son olarak buna bir örnek de Beyoğlu'nda yaşandı. T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda hareketlilik oldu.

Öğle saatlerinde, İETT otobüsü yolcularını boşalttıktan sonra Fındıklı Durağına dönerken Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaya çarptı.

Yoğunluk oluştu

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otobüsün ön camı ve aynası kırıldı.

Kaza nedeniyle Karaköy istikametinde çift yönlü olarak yoğunluk yaşandı.

Kaza yapan otobüs durağa çekilirken, tramvay seferine devam etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)