Megakent İstanbul'un en büyük problemlerinden biri de toplu ulaşım.
Özellikle sabahları işe ve okula yetişmek üzere yola çıkan vatandaşlar her yeni günde yeni bir kriz yaşıyor.
Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB yönetimi, dillere arızalarla pelesenk oldu.
İETT kazaları, metro arızaları ve çalışmayan yürüyen merdivenler...
İstanbul bugün yeniden ulaşımda kaos dolu bir güne uyandı.
Kentte ulaşımın adeta kilit noktası olarak bilinen iki hatta metrolar aynı anda arıza verdi.
Seferler durduruldu
Yenikapı-Hacıosman metro hattında akılalmaz görüntüler ortaya çıktı.
Metroda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler durduruldu.
Metro İstanbul yaptığı açıklamada şu cümleleri aktardı;
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.
Yolcular metro hattında yürüdü
Bir diğer yandan arıza nedeniyle birçok kişi istasyonlarda bekledi.
İstasyonlarda yoğunluk oluşurken, bazı yolcular da metro hattında yürümek zorunda kaldı.