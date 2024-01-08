İstanbullulara kötü haber! Toplu ulaşıma bir zam daha geldi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin bugün yapılan toplantısında toplu ulaşım ücretlerine yüzde 18 zam teklifi kabul edildi. Böylelikle tam biniş ücreti 18.07 TL'ye yükseldi.

ensonhaber.com

Türkiye gündeminde bir kez daha zam yer alıyor...

Taşımacılık sektöründe yapılan yüksek zamlar vatandaşın tepkisini çekerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi bir zam kararı daha aldı.

Yüzde 18'lik zam

UKOME'nin ocak ayı oturumu Zeytinburnu’ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

CHP yönetimindeki İBB, toplantıda toplu ulaşım ücretlerine yüzde 18 zam teklifini kabul etti.

Yeni zamlı tarifeye ise ne zaman geçileceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Yeni zamlı tarifeler

Toplu ulaşımda yüzde 18 zamla tam biniş ücreti 15 TL'den 18.07 TL'ye, öğrenci bileti ise 8,62 TL’ye yükseldi.

Marmaray tam parkur 33.20 TL’den 39.16 TL’ye çıktı.

Mavi Kart aylık fiyatı, tam bin 177 TL'den bin 388 TL'ye, öğrenci aylık abonman fiyatı da 212 TL'den 250 TL'ye çıkarıldı.

20 TL'ye çıktı

Minibüs ücretleri mesafeye göre 15.50 TL ile 20 TL arasında değişecek.

Minibüste öğrenci ücreti 8 liradan 10 liraya çıkarıldı.

İmamoğlu'nun yüzde 50 ucuzlayacak vaadi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplu ulaşım yüzde 50 ucuzlayacak vaadiyle göreve gelmişti.

Son olarak 8 Ağustos 2023’te toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam yapılmıştı.

İmamoğlu, 2021'den bu yana 5. zammını yaptı.

Zamlar ise şu şekilde:

2021 Temmuz: Yüzde 15 zam

2021 Aralık: Yüzde 36,2 zam

2022 Nisan: Yüzde 40 zam

2022 Aralık: Yüzde 29,10

2023 Ağustos: Yüzde 51,52