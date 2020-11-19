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    İstanbul'da toplu ulaşımda korkutan kalabalık

    İstanbul'da toplu ulaşımda korkutan kalabalık

    İstanbul'da korona vakalarının artış gösterdiği şu günlerde toplu ulaşımdaki yoğunluk korkuya sebep olurken vatandaşlar yetkililerden bu durumun acil çözüme kavuşmasını talep etti.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 11:12
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 12:07
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    Koronavirüs vakaları Türkiye'de tekrardan doruk noktasında...

    Vakaların önüne geçmek için yasa ile birçok kısıtlayıcı önlem alınsa da tüm tedbirlerin başında sosyal mesafe geliyor.

    Uzmanlar tarafından sık sık evde kal çağrısının yanı sıra, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlara da sosyal mesafenin korunması çağrısı yapılıyor ve özellikle toplu taşımaların fazla doldurulmaması ve dikkat edilmesi söyleniyor.

    ULAŞIMDA KORONA KORKUSU

    Ancak çalışmak zorunda olup toplu taşımayı kullananların sosyal mesafe kuralını uygulaması, belediyelerin uyguladığı politikalar yüzünden mümkün değil.

    Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir ve kararlara rağmen başta İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk devam ediyor.

    YETERSİZ SEFERLER

    İstanbul'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yine yoğunluk yaşandı. Havaların soğuması ve seferlerin yetersiz olması nedeniyle vatandaşlar tıka basa araçlara binmek zorunda kalıyor.

    İstanbul da toplu ulaşımda korkutan kalabalık #1

    İstanbul da toplu ulaşımda korkutan kalabalık #2

    İstanbul da toplu ulaşımda korkutan kalabalık #3

    İstanbul da toplu ulaşımda korkutan kalabalık #4


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