İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen vatandaşların tıka basa yolculuk yapması devam ediyor.

İstanbul'da sabah erken saatlerde işe gitmek için yollara düşen vatandaşlar toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yoğunluk oluşturdu.

Cevizlibağ metrobüs durağında vatandaşların sosyal mesafesiz şekilde metrobüs beklediği görüldü.

SOSYAL MESAFE YOK SAYILDI

Koronavirüsle mücadele çalışmaları sürerken, vatandaşların yapılan tüm uyarılara rağmen işe geç kalmamak için sosyal mesafeyi umursamadığı anlar ise kameralara yansıdı.

İstanbul’da toplu taşımada tıka basa yoğunluk

Öte yandan metrobüs ve otobüslerde İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre yasak olduğu belirtilmesine rağmen yolcuların ayakta seyahat etmesine izin verildi.

Birçok vatandaş ise sefer sayılarının az olmasına tepki gösterdi.