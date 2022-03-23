İstanbul'da toplu ulaşımda zam teklifi UKOME'de reddedildi

Akaryakıt fiyatlarına gelen zam nedeniyle İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam talebi oy çokluğu ile reddedildi.

UKOME'nin 2021 Aralık ayı toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine de yüzde 27 oranında zam yapılmış, yeni ücretler 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.

Geçen süre zarfında motorinin litresi 21 lirayı aşarken, son 3 ayda benzine yüzde 102, motorine yüzde 113, LPG’ye yüzde 29 zam geldi.

Bu bağlamda, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yüzde 50 ila 100 arasında değişen zam talebini gündemine aldı.

ÖĞRENCİ KARTINA YAŞ SINIRLAMASI

Bugün yapılan toplantıda ilk olarak sabit tarifeler üzerindeki teklifler görüşüldü.

İBB’nin indirimli öğrenci kartı tarifesi için 25 yaş altı sınırı getirme teklifi ve standart tarifelerin öğrencilere 78 TL, 25 -30 yaş sınırı 267 TL, 30 yaş üstü 390 TL teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

TOPLU ULAŞIM VE SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM REDDEDİLDİ

Bir diğer teklif ise yoplu taşıma ve servis ücretlerine zam talebiydi.

Asgari ücrete yapılan zam, akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon verileri ile gerekçelendirilerek toplu ulaşımda yüzde 50, servis ücretlerinde yüzde 40 zam talep edildi.

Oylamaya sunulan teklif oy çokluğu ile reddedildi.

GÜNCEL TARİFE

Bu yıl başında yürürlüğe giren tarifede tam bilet 5.48, öğreci bileti 2.66 lira oldu.

Öğretmen ve 60 yaş ücreti 3.91 lira, tam aylık kart 430 lira, aylık öğrenci kartı 78 lira, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira olarak belirlendi.

Minibüslerde kısa mesafe 3.75 lira, uzun mesafe 5,50 lira, öğrenci ücreti 2,50 lira. 312 lira olan 0-1 kilometre arası servis ücreti ise 396 lira olarak belirlenmiş durumda. Taksilerde ise açılış ücreti 7 lira, kısa mesafe 20 lira.