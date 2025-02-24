Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, boş araziden kopan taş ve toprak parçaları, 4 katlı binanın boşluğuna düştü.

Toprak yığını binanın zemin, giriş ve 1’inci katındaki dairelere zarar verdi.

DAİRELERDE HASAR OLUŞTU

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, toprak kaymasından etkilenen dairelerde hasar oluştu.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri sokakta şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı.

HASARIN BOYUTU İNCELENDİ

İtfaiye ve AFAD ekipleri de hasarın boyutunu inceledi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ise hasar gören evleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

"CAN KAYBININ OLMAMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Olay yerine inceleme yapan Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, "Can kaybının olmaması bizim için çok önemli. Geri kalan tüm hasarları biz karşılayacağız" dedi.