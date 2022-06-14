İstanbul'da trafiği durdururak şınav çeken şahıs yakalandı

Sultangazi'de yol ortasında trafiği durdurarak Tiktok isimli sosyal medya platformu için şınav çeken şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'da yabancı uyruklu bir şahıs, Sultangazi'nin en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde trafiği durdurarak yol ortasında şınav çekmişti.

Şahıs çektiği videoyu ise TikTok hesabından paylaşmıştı.

Çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı

Yabancı uyruklu A.R. (22) isimli şahıs, polis ekipleri tarafından çalıştığı iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri biten A.R. hakkında, “Trafik Güvenliğinin Tehlikeye Sokulması” suçundan adli işlem yapıldı.

Sınır dışı işlemleri başlatıldı

İHA'nın aktardığına göre şahsın sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul'da trafiği durdurarak şınav çekti VİDEO

