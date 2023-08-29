Yurt genelinde trafik denetimleri sıklaştırıldı.
Sık sık yaşanan kazaların önüne geçilmesi için ekipler harekete geçti.
Böylelikle araç yoğunluğunun olduğu bölgelerde, sürücüler mercek altına alınmaya başlandı.
Ekipler Beşiktaş'ta harekete geçti
Bir denetim de İstanbul'da gerçekleştirildi.
Megakent'in insan ve araç kalabalığının olduğu ilçelerden biri de Beşiktaş.
Geçiş üstünlüğü denetlendi
Bölgede yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücüler denetlendi.
Yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüler drone ile tespit edildi.
3 sürücüye ceza verildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Barbaros Bulvarı Akmerkez yolunda denetim noktası oluşturdu.
Denetimde yayalara yol vermeyen 3 sürücüye 5 bin 937 lira ceza kesildi.