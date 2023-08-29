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İstanbul'da trafik denetimi! Yayalara yol vermeyen sürücüler drone ile tespit edildi Abone Olun

İstanbul'da trafik denetimi! Yayalara yol vermeyen sürücüler drone ile tespit edildi Trafik polisleri tarafından yayalara geçiş hakkı tanımayan sürücüler drone ile tespit edildi. Belirlenen 3 sürücüye toplamda 5 bin 937 TL cezai işlem uygulandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Yurt genelinde trafik denetimleri sıklaştırıldı. Sık sık yaşanan kazaların önüne geçilmesi için ekipler harekete geçti. Böylelikle araç yoğunluğunun olduğu bölgelerde, sürücüler mercek altına alınmaya başlandı. Ekipler Beşiktaş'ta harekete geçti Bir denetim de İstanbul'da gerçekleştirildi. Megakent'in insan ve araç kalabalığının olduğu ilçelerden biri de Beşiktaş. Geçiş üstünlüğü denetlendi Bölgede yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücüler denetlendi. Yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüler drone ile tespit edildi. 3 sürücüye ceza verildi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Barbaros Bulvarı Akmerkez yolunda denetim noktası oluşturdu. Denetimde yayalara yol vermeyen 3 sürücüye 5 bin 937 lira ceza kesildi.

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