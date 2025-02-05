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Haber Merkezi

İstanbulluların trafik çilesi akşam saatlerinde etkili olan kar yağışlı hava ile adeta boyut atladı..

Vatandaşlar, hem iş çıkış saatiyle hem de kar yağışlı hava ile birleşince yaşanan yoğun trafikte adeta sabır sınavı veriyor.

İstanbul'un en büyük sıkıntılarından biri olan trafik için üretilen çözümler ise maalesef bir sonuç vermiyor.

KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Meteorolojinin Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli kar uyarısının ardından kentin birçok noktasında kar yağışı etkili oluyor.

Öğle saatlerinde başlayan yağış bazı noktalarda şiddetini artırırken, bazı yerlerde ise hafif şekilde etkisini gösteriyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası’na göre, iki yakada da trafik adeta durma noktasına geldi.

İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 80'e ulaştığı raporda harita alarm verdi.

ARAÇLAR İLERLEMEKTE ZORLUK ÇEKTİ

Avrupa Yakası'nda Fatih, Eyüpsultan, Şişli, Küçükçekmece ve Beylikdüzü gibi ilçelerde görülen yağış nedeniyle sürücüler ağır şekilde ilerledi.

Anadolu Yakası'nda Kadıköy-Kartal arasında D-100 kara yolu Ankara istikametinde kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Ters istikamette ise Kartal ve Bostancı mevkilerinde zaman zaman yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nun Ataşehir mevkisinde her iki yönde araçlar güçlükle ilerlerken, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde trafik akıcı seyrediyor.