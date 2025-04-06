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İHA

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde iki sürücü arasında trafikte tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri silahını çekerek karşısındaki kişiyi bacağından yaraladı.

YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

POLİS OLAYI SORUŞTURUYOR

Polis, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntüleri inceleyerek şüpheliyi gözaltına aldı.

Görüntülerde, sürücüler arasındaki kavga esnasında bir şahsın silahını ateşlediği ve çevredekilerin panik ile kaçtığı anlar görüldü.



