İstanbul'da trafik kazasında 1 kişinin ölümüne sebep oldu: Kayıplara karıştı Araçlarının arızalanması sonucunda emniyet şeridinde bekleyen vatandaşlara hızla gelen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan şahıslardan biri hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

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DHA

İstanbul'da korkunç trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

1 Mart Cuma günü saat 20.00 sıralarında Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş, motorlardan birinin arızalanması üzerine Kemerburgaz yolunda emniyet şeridinde durdu.

Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi.

5 kişiye çarptı

O sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir araç, emniyet şeridinde bekleyenler vatandaşlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 5 kişi ormanlık alana savruldu.

Olay yerinden kaçtı

Cip sürücüsü ise kendi aracını bırakarak, arkadan gelen ve içerisinde arkadaşlarının olduğu başka bir araca binerek olay yerinden kaçtı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybederken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Yaralılardan ikisinin tedavileri devam ederken, iki kişi taburcu edildi.

Oğuz Murat Acı ise doğup büyüdüğü Sarıyer Gümüşdere Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.

"Bize çarpan araç aşırı süratliydi"

Kaza sırasında Oğuz Murat Acı ile birlikte olan Kayınbiraderi Süleyman Arslan, o anları anlattı. Arslan, "ATV'ler ile yola çıktık. Orman yolundan Göktürk'e kadar gidip orada yakıt aldık. Dönüşte benim kullandığım ATV arızalandı. Virajda durmak istemedik, gelen araçların bize çarpmaması için ileri aldık. Biz ATV'nin sorununu çözmeye çalışırken, vefat eden eniştem Oğuz, 'ATV'leri döndürelim, ışığı görsünler bize çarpmasınlar' dedi. Bazı araçlar bizi fark edip yavaşladı. Bize çarpan araç aşırı süratliydi. Aracın ışığını görmemizle aracın kayması bir anda oldu. Aşağı ormanın içine uçmuşum, bana seslendiler. O an toparlanmaya başladım, sonra 'Oğuz yok' dediler. Onu aradık, ardından ambulanslar geldi, sedye ile onu yukarı çıkardık. Kuzenim aracın altında kalmıştı onu da çıkardık. Diğer arkadaşlarım da yerde yatıyordu. Ben de mecbur ayakta durmak zorundaydım. Arkalarından birlikte gelen bir araç ile kaçmışlar." dedi.

Polis ekipleri 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)