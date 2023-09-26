İstanbul'da trafik kilitlendi! Metrobüs yolunda gündüz saati bakım çalışması yapıldı Trafiğin yoğun olduğu saatlerde metrobüs güzergahında bakım çalışması yapan İBB ekipleri trafiğin aksamasına neden oldu. Sürücüler çalışmaların gece yapılması gerektiğini belirterek tepki gösterdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İstanbul'da 4 yıldır değişmeyen bir manzara var...

Megakent'in hemen her noktasında araç trafiği vatandaşları çileden çıkarıyor.

Toplu ulaşım kullananlar, araçlarıyla yola çıkan sürücüler duruma sık sık tepki gösteriyor.

İBB'den trafiğin yoğun olduğu saatte çalışma

Bugün de trafik kilitlendi. Sebebi ise gündüz saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) metrobüs yolunda bakım çalışması yapılması.

Bölgede başlatılan beton döküm çalışması nedeniyle bazı bölgelerde araçlar, D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Şerit sayısı 1'e düştü

Yollarda, sadece metrobüslerin ilerlemesi için geliş-gidiş istikametinde birer şerit dubalar konularak diğer araçların geçişine kapatıldı.

Bu durum da Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Bayrampaşa ve Fatih'in bazı bölgelerinde D-100 kara yolunda araç yoğunluğuna sebep oluyor.

Sürücüler tepki gösterdi

Bu yolu kullanan bazı araç sürücüleri, trafik yoğunluğundan şikayet ederek metrobüs yolundaki çalışmaların gece yapılmasını talep ediyor.

Bir sürücü, "Gece yapsalar çalışmaları onlar için de iyi olur trafik için de iyi olur. Şu anda sıkıntı… Gündüz çalışıyorlar, insanlar trafiğin içinde, herkes rezil…" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İBB Yol Bakım ve Altyapı Daire Başkanlığınca 1 Temmuz 2022'de başlatılan çalışmanın bu etabında, Zincirlikuyu-Şehit Mustafa Cambaz arasındaki 12 durak ile Beylikdüzü Son Durak-İBB Sosyal Tesisleri arasındaki 14 duraklı güzergah yenilenecek.

4 ayda tamamlanması planlanan çalışmanın ardından metrobüs yolunda 21 yıl boyunca bozulma ve deformasyon olmaması hedefleniyor.

Bu yenileme sayesinde her yıl 2 defa yapılan bakım çalışmasına gerek kalmayacağı öngörülüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)