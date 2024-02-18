İstanbul'da trafik magandası aracını motosikletin üzerine sürerek tehlike saçtı Seyir halindeki araç, ters istikametten gelen motosikletin üzerine sürerken motosiklet sürücüsü araca çarpmaktan son anda kurtuldu. Polis ekiplerinin tespit ettiği şahsa farklı suçlardan toplamda 4 bin 392 TL ceza uygulandı.

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DHA

Trafik magandaları durmak bilmiyor.

Olay İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana geldi.

Motosikletin üzerine sürdü

R.K. isimli otomobil sürücüsü, otomobilini cadde üzerinde ters yönden gelen motosikletin üzerine sürdü.

Motosiklet sürücüsü, ön boş olmasına rağmen, ters yöne geçerken R.K'nın kullandığı otomobilden son anda kurtularak kazayı önledi.

Yakalandı

Arkasındaki sürücünün cep telefonuna yansıyan görüntülerden tespit edilen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Toplam 4 bin 392 TL para cezası uygulandı

R.K.'ya, sinyal ışıklarının noksan ve çalışır vaziyette olmaması maddesinden 690 lira, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme işleminden bin 506 lira, İki yönlü çalıştırma karayolunda karşı şeritte geçiş maddesinden bin 506 lira, kişileri düşürecek şekilde araç kullanmak işleminden 690 lira olmak üzere 690 lira olmak üzere Toplamda 4 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü R.K' ya Trafik zararına zarar veren suçundan da adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)