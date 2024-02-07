İstanbul'da trafik sorunu bitmek bilmiyor Okulların açılmasıyla birlikte kitlenen trafik vatandaşı isyan ettirirken, sabah saatlerinde yoğunluk yüzde 62 olarak ölçüldü.

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Megakent'in trafik çilesi devam ediyor.

Her geçen gün daha da yoğunlaşan trafik, içinden çıkılmaz bir hal almış durumda.

Yarıyıl tatilinde bir nebze olsun açılan yollar, tatilin bitmesiyle beraber tekrar yoğunlaştı.

Vatandaş isyan etti

Okulların açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde kitlenen trafik, vatandaşı isyan ettirdi.

Özellikle erken saatlerde yoğunlaşan trafik yolcuları zor durumda bıraktı.

Sabahın erken saatlerinde işe, okula gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar trafik yoğunluğu sebebiyle geç kaldı.

Trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Megakent'in trafik sorununa hala bir çözüm bulamadı.

İBB'nin trafik yoğunluk haritasının verilerine göre sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.