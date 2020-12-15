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    İstanbul'da trafik ve toplu taşımada yoğunluk

    İstanbul'da trafik ve toplu taşımada yoğunluk

    İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafikte ve toplu taşıma duraklarında aşırı yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafe kuralları unutuldu.
    • DHA
    • 15.12.2020 - 19:42
    • Güncelleme : 15.12.2020 - 19:50
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    İstanbul'da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

    YOĞUNLUK YÜZDE 72

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 18.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.

    Toplu ulaşım araçlarında da yoğunluk görülüyor.

    METROBÜS TIKLIM TIKLIM

    Cevizlibağ Metrobüs Durağında yaşanan yoğunluk nedeniyle benzer manzaralar kameralara yansıdı. Durakta bekleyen kalabalıkta sosyal mesafe kuralı yine hiçe sayıldı.

    İstanbul’da yağmur ve mesai sonrası trafik yoğunluğu VİDEO

    İstanbul da trafik ve toplu taşımada yoğunluk #1

    İstanbul da trafik ve toplu taşımada yoğunluk #2


    İstanbul da trafik ve toplu taşımada yoğunluk #3

    İstanbul da trafik ve toplu taşımada yoğunluk #4

    İstanbul da trafik ve toplu taşımada yoğunluk #5

    İstanbul da trafik ve toplu taşımada yoğunluk #6

     

    İstanbul da trafik ve toplu taşımada yoğunluk #7

    İstanbul da trafik ve toplu taşımada yoğunluk #8

    İstanbul da trafik ve toplu taşımada yoğunluk #9


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