- Haberler
- Gündem Haberleri
- İstanbul'da trafik ve toplu taşımada yoğunluk
İstanbul'da trafik ve toplu taşımada yoğunluk
İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafikte ve toplu taşıma duraklarında aşırı yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafe kuralları unutuldu.
- DHA
- 15.12.2020 - 19:42
- Güncelleme : 15.12.2020 - 19:50
İstanbul'da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
YOĞUNLUK YÜZDE 72
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 18.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.
Toplu ulaşım araçlarında da yoğunluk görülüyor.
METROBÜS TIKLIM TIKLIM
Cevizlibağ Metrobüs Durağında yaşanan yoğunluk nedeniyle benzer manzaralar kameralara yansıdı. Durakta bekleyen kalabalıkta sosyal mesafe kuralı yine hiçe sayıldı.
İstanbul’da yağmur ve mesai sonrası trafik yoğunluğu VİDEO