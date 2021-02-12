Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik kısıtlama öncesi kent trafiğinde yoğunluk oluştu.

Ülke genelinde uygulanacak olan hafta sonu kısıtlamasına saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk arttı.

Kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında da kalabalığa neden oldu.

Kentin ana arterlerindeki araç yoğunluğu ara yollarda da gözlendi, Avrasya Tüneli girişindeki birikme Samatya'ya kadar uzandı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Avrupa Yakası'nda, E-5'te Bakırköy'den başlayan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanırken, Basın Ekspres Yolu Edirne istikameti ile Haliç Köprüsü'nden Sefaköy'e kadar trafik yoğunlaştı.

TEM Kavacık ve TEM Ümraniye Otoyolu Ataşehir yönünde yer yer trafik sıkışıklığı yaşanırken, otoyola ulaşan bağlantı noktalarında da vatandaşlar uzun süre araçlarında beklemek zorunda kaldı.

YOĞUNLUK HARİTASI YÜZDE 63

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Avrupa-Anadolu yönünde trafik akışı yavaşlarken, Anadolu-Avrupa yönünde de köprü girişine kadar olan bölgede yoğunluk yaşanıyor.

Trafikte mesai bitiminin de etkisi görülürken, yoğunluk İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) haritasına göre saat 18.30 itibarıyla yüzde 63'lere çıktı.

İstanbul’da trafik yoğunluğu başladı