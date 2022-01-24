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    İstanbul'da trafik yoğunluğu kar nedeniyle yüzde 90'a ulaştı

    İstanbul'da trafik yoğunluğu kar nedeniyle yüzde 90'a ulaştı

    İstanbul'da kar yağışı sonrası yaşanan ulaşım sorunu nedeniyle trafikte yoğunluk yüzde 90'ı buldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 23:49
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 00:34
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    İstanbul için nerdeyse 2 haftadır beklenen kar yağışı Pazar günü kentte etkisini hissettirdi.

    Bugün de yer yer tipiye dönüşen kar nedeniyle ana yollarda ulaşım sorunları yaşandı.

    TİPİ GİBİ YAĞAN KARIN ÜZERİNE TUZLAMA YETMEDİ

    Günler öncesinden uyarıların yapılmasına karşın, aniden bastıran karın üzerine yapılan tuzlama yetersiz kaldı.

    İSTANBUL'DA ULAŞIM DURDU

    Birçok anayolda ulaşım problemi yaşanırken, gecenin geç saatleri olmasına rağmen trafik yoğunluğu da yüzde 90'lara ulaştı.

    İstanbul'da trafik yoğunluğu kar nedeniyle yüzde 90'a ulaştı VİDEO

    İstanbul da trafik yoğunluğu kar nedeniyle yüzde 90 a ulaştı #1

    İstanbul da trafik yoğunluğu kar nedeniyle yüzde 90 a ulaştı #2

    İstanbul da trafik yoğunluğu kar nedeniyle yüzde 90 a ulaştı #3

    İstanbul da trafik yoğunluğu kar nedeniyle yüzde 90 a ulaştı #4


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