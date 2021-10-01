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    İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

    İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

    Sabah saatlerinden itibaren sağanağın etkisini sürdürdüğü kentte, trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı.
    • AA
    • 01.10.2021 - 17:12
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 17:54
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    İstanbul genelinde sabah başlayan yağış, aralıklı olarak devam ediyor.

    Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşıyor.

    D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yolları ile ana arterler ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.

    TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

    Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yağış etkili olurken, D-100 Karayolu Haramidere mevkisi Avcılar istikameti yan yolda araçlar yavaş ilerliyor.

    D-100 Karayolunda Bahçelievler'den başlayan trafik Edirnekapı, Okmeydanı, Mecidiyeköy'de devam ederek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor.

    Yolun Edirne istikametinde ise trafiğin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayarak Beylikdüzü'ne kadar akıcı seyrettiği, bazı yerlerde ise durma noktasında olduğu gözlendi.

    TEM Otoyolunda da Gaziosmanpaşa Seyrantepe mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Bağcılar Esenyurt arasında trafik ağır ilerlerken, Eminönü'nden Ortaköy'e kadar olan sahil yolunda da yoğunluk oluştu.

    Kentin Anadolu Yakası'nda da TEM Otoyolunda Kavacık Ataşehir arasında, D-100 Karayolunda da Kadıköy Maltepe arasında trafik çift taraflı yavaş ilerliyor.

    İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor VİDEO

    YOĞUNLUK HARİTASI YÜZDE 74'E ULAŞTI

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 17.40 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü.

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