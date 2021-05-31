İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yine aynı manzara

Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde yine yoğunluk oluştu. İBB trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 08.45 itibariyle yüzde 68 oldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

İstanbul’da haftanın ilk iş günü, yine aynı görüntü oluştu. Megakentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk arttı.

SULTANBEYLİ-ÇAMLICA GİŞELER ARASI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, her iki köprünün Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor.

Anadolu Yakası'nda TEM otoyolunda Sultanbeyli-Çamlıca gişeler arası her iki yönde de yoğun trafik gözleniyor.

YÜZDE 68 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

D-100 kara yolunun bazı bölgelerinde yoğunluk artıyor.

İBB trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 08.45 itibariyle yüzde 68 oldu.