Euro
10.4626
0.2%
Dolar
8.5744
0.11%
Altın
525.58
0.25%
Borsa
1.422
0%
Bitcoin
298.778
-2.68%
EXEN Coin
31.25
-1.29%
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yine aynı manzara

    Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde yine yoğunluk oluştu. İBB trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 08.45 itibariyle yüzde 68 oldu.
    • İHA
    • 31.05.2021 - 08:11
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 08:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yine aynı manzara

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

    İstanbul’da haftanın ilk iş günü, yine aynı görüntü oluştu. Megakentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk arttı.

    SULTANBEYLİ-ÇAMLICA GİŞELER ARASI

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, her iki köprünün Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor.

    Anadolu Yakası'nda TEM otoyolunda Sultanbeyli-Çamlıca gişeler arası her iki yönde de yoğun trafik gözleniyor.

    İstanbul da trafik yoğunluğu: Yine aynı manzara #1

    YÜZDE 68 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

    D-100 kara yolunun bazı bölgelerinde yoğunluk artıyor.

    İBB trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 08.45 itibariyle yüzde 68 oldu.

    İstanbul da trafik yoğunluğu: Yine aynı manzara #2

    İstanbul da trafik yoğunluğu: Yine aynı manzara #3

    İstanbul da trafik yoğunluğu: Yine aynı manzara #4

    İstanbul da trafik yoğunluğu: Yine aynı manzara #5

    İstanbul da trafik yoğunluğu: Yine aynı manzara #6

    İstanbul da trafik yoğunluğu: Yine aynı manzara #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir