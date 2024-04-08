İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 10’un altında kaldı

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Ramazan Bayramı geldi çattı.
9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, geçtiğimiz cuma günü itibarıyla yola çıktı.
Yollar boş kaldı
Hal böyle olunca İstanbul'da görmeye alışık olduğumuz trafik yoğunluğundan eser kalmadı.
Yolların boş olduğu görülürken Megakent'te yaşanan sessizlik dikkat çekti.
Yoğunluk yüzde 8 olarak ölçüldü
Sabah saat 09.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 10'un altına kadar geriledi.
Trafik yoğunluğu yüzde 8 olarak ölçüldü.
Trafik yoğunluğu haritasının neredeyse tamamının, yeşil renge büründüğü görüldü.
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