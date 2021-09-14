Haftanın ikinci iş gününde aralarıyla trafiğe çıkan İstanbullular, kent genelinde yoğunluk oluşturdu. Trafik yoğunluğu haritası, yüzde 60'a ulaştı.

İstanbul’da haftanın ikinci iş gününde de trafik yoğunluğu yaşandı.

Vatandaşların iş saatinde yola çıkmasıyla birlikte trafik, erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

Okullarında açılmasıyla birlikte servis araçları ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı.

KADIKÖY EDİRNE İSTİKAMETİNDE YOĞUNLUK

Özellikle D-100 Kadıköy Edirne istikametinde yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 60’lara ulaştı.





HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yoğunluğun 1 saat süreyle yüzde 60'ı koruduğu görülürken, oluşan trafik havadan görüntülendi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'ı gördü VİDEO

