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    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'ı gördü

    Haftanın ikinci iş gününde aralarıyla trafiğe çıkan İstanbullular, kent genelinde yoğunluk oluşturdu. Trafik yoğunluğu haritası, yüzde 60'a ulaştı.
    • İHA
    • 14.09.2021 - 08:50
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 09:41
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    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'ı gördü

    İstanbul’da haftanın ikinci iş gününde de trafik yoğunluğu yaşandı.

    Vatandaşların iş saatinde yola çıkmasıyla birlikte trafik, erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

    Okullarında açılmasıyla birlikte servis araçları ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı.

    KADIKÖY EDİRNE İSTİKAMETİNDE YOĞUNLUK

    Özellikle D-100 Kadıköy Edirne istikametinde yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 60’lara ulaştı.

    İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 60 ı gördü #1

    HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Yoğunluğun 1 saat süreyle yüzde 60'ı koruduğu görülürken, oluşan trafik havadan görüntülendi.

    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'ı gördü VİDEO

    İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 60 ı gördü #2

    İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 60 ı gördü #3

    İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 60 ı gördü #4

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