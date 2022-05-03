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    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e yükseldi

    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e yükseldi

    Ramazan Bayramı'nın ilk günü, sabah saatlerinde yüzde 1 olan trafik yoğunluğu bayramın ikinci gününde yüzde 65 olarak ölçüldü.
    • 03.05.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 15:34
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    İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sabah saatlerinde yüzde 1'e kadar düşen trafik yoğunluğu öğleden sonra artmaya başlamıştı.

    Bu yoğunluk bayramın ikinci gününde de devam ediyor. Özellikle şehir dışından gelen araç yoğunluğu dikkat geçiyor.

    Avrupa yakasında D-100 Karayolu'nda Beylikdüzü-Büyükçekmece, Büyükçekmece-Beylikdüzü, Cevizlibağ-Haliç Köprüsü- Mecidiyeköy, TEM Otoyolu'nda Esenyurt-Avcılar ve Yedikule-Aksaray, Küçük Ayasofya-Cankurtaran, Esenler-FSM istikametinde yoğunluk görülüyor.

    Trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı

    Anadolu yakasında ise Üsküdar Sahil yolu, D-100 Karayolu'nda İçerenköy-Ünalan, Anadolu Otoyolu kavşağı, Ümraniye TEM Bağlantı Yolu'ndan Çamlık Kavşağı'ndaki yoğunluk da devam ediyor.

    İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, şehir içindeki trafik yoğunluğu saat 14.50 itibarıyla yüzde 65 olarak ölçüldü.

    İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 65 e yükseldi #1

    İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 65 e yükseldi #2

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