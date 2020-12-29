İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyesine çıktı

Megakent İstanbul’da akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu, ulaşımı durma noktasına getirdi. İBB trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerine yükseldi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta içleri akşam saat 21.00 itibariyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına az bir süre kala İstanbul'da trafik yine felç oldu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70 SEVİYESİNE ÇIKTI

İstanbul’da mesai saatinin bitimiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu. İBB trafik uygulamasında yoğunluğun yüzde 70 seviyesine kadar çıktığı görüldü.

Bölge bölge trafikteki yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik bazı bölgelerde adeta durma noktasına geldi.

İstanbul’da trafik yoğunluğu; yüzde 71 seviyesine çıktı- İZLE