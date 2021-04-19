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    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı

    İstanbul'da, koronavirüs kısıtlamasına dakikalar kala trafik yoğunluğu yaşanıyor.
    • DHA
    • 19.04.2021 - 18:25
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 19:40
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    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı

    Kent genelinde 16 Nisan Cuma günü 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

    Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğunun ramazan ayı öncesine göre azaldığı gözlendi.

    Ancak akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.

    YOĞUNLUK YÜZDE 72 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

    İBB mobil uygulaması CepTrafik verilerine göre kentte saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.

    Toplu ulaşımda da yoğunluk yaşanıyor. Metrobüs ve tramvaylar tıka basa dolarken duraklarda da kalabalık dikkat çekti.

    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı VİDEO

    İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 72 ye çıktı #1

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