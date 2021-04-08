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    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı

    İstanbul'da, yağışlı havanın etkisi ile beraber sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.
    • DHA
    • 08.04.2021 - 18:50
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    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul, kuvvetli rüzgar ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

    Sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeni ile trafik yoğunluğu gün boyu sürdü.

    TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 72

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.

    Yoğun trafik ve yağışlı havanın etkisiyle sürücüler yer yer zor anlar yaşadı.

    İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 72 ye ulaştı #1

    İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 72 ye ulaştı #2

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