İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74: Sağanak yolları kilitledi Megakent’te gece başlayan yağmurun ardından kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 74’e çıktı. Sürücüler ilerlemekte zorluk çekince uzun araç kuyrukları oluştu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İstanbullular güne yağmurla başladı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın ardından Megakentliler hafta sonunu sağanak yağmurla geçirdi.

Öyle ki lodos deniz yolu ulaşımını da etkiledi.

Trafik kilitlendi

Geç saatlere kadar devam eden yağış, haftanın ilk günü de etkisini sürdürdü. Hal böyle olunca trafik kaçınılmaz oldu.

Anadolu Yakası'nda sağanak yağış ile birlikte Pendik istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Sürücüler ilerleyemedi

Yağışın etkisiyle yollarda su birikintileri meydana geldi. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, araçlar durma noktasına geldi.

Toplu taşımada ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

İBB verilerine göre ise trafik yüzde 74'e ulaştı.