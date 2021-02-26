Hafta sonu uygulanacak 56 saatlik kısıtlama öncesinde, İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik akışı yavaşladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu.

Mesai saatinin bitiminin de etkisiyle megakentin trafiği adeta durma noktasına geldi.

İSTANBUL'DA CUMA TRAFİĞİ

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu'nun yanı sıra TEM Otoyolu'nun Ankara ve İstanbul istikametlerinde araç yoğunluğu oluşurken, Avrupa Yakası'nda ise Edirne istikametinde trafik görülüyor. TEM Otoyolu'nda Gaziosmanpaşa'da başlayan trafik, İkitelli'ye kadar sürüyor.

Ankara istikametine doğru Avcılar yönünden başlayan trafik ise Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün girişine kadar devam ediyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı VİDEO

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ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

D-100 Karayolu'nda İncirli'den Ankara istikametine doğru başlayan yoğunluk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişine kadar sürerken, Edirne istikametine doğru Mecidiyeköy'de başlayan trafik ise yer yer artarak Beylikdüzü'ne kadar devam ediyor.

Avrasya Tüneli'nin Ankara istikametindeki girişinde de yoğunluk yaşanıyor.

YOĞUNLUK YÜZDE 74

Yoğunluk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) haritasına göre saat 18.20 itibarıyla yüzde 74'lere çıktı.

Öte yandan evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında da kalabalığa neden oldu.