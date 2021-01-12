Etkisini gösteren sağanak yağışla beraber kentin birçok bölgesinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış, akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Şiddetli rüzgarın eşlik ettiği yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışla beraber kent genelindeki trafik yoğunluğu ise artış gösterdi.

YOĞUNLUK HARİTASI YÜZDE 75'E ULAŞTI

Trafikte mesai bitiminin de etkisi görülürken, yoğunluk İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) haritasına göre saat 18.17 itibarıyla yüzde 75'lere çıktı.

TEM otoyolu ve E-5 karayolunda trafik yer yer durma noktasına gelirken, Cevizlibağ'da yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar da metrobüs durağında yoğunluk oluşturdu.

ART ARDA UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. MeteoUyarı sistemine göre de bugün için sarı alarm verilmişti.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 75'e ulaştı VİDEO