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    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı

    İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafikte yoğunluk yaşandı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 18.15'te trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.
    • DHA
    • 18.06.2021 - 18:32
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    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı

    Meteoroloji genel müdürlüğü (MGM), tarafından yağış uyarısı verilmişti. Beklenen yağış etkisini gösterdi.

    Sağanak yağışın etkisiyle, mesai bitimiyle birlikte İstanbul'da trafikte yoğunluk oluştu.

    YOĞUNLUK YÜZDE 76 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre; trafik yoğunluğu saat 18.15'te yüzde 76'ya kadar yükseldi.

    Yağmurun etkisiyle bazı ilçelerde taşkın ve su baskınları yaşanırken, Yenibosna D-100 Karayolu'nda araçlar oldukça yavaş ilerledi.

    Toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı.

    İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 76 ya ulaştı #1

    İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 76 ya ulaştı #2

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