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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafikte yoğunluk yaşandı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 18.15'te trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.