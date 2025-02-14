Haberler



Gündem



İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'te

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'te İstanbul'da akşam saatlerinde Sevgililier günü dolayısıyla trafik yoğunluğu zirveye çıktı ve yüzde 83'e ulaşırken, kentin pek çok ana yolunda araçlar adeta durma noktasına geldi.