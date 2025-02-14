DHA
14 Şubat Sevgililer Günü'nün cuma günüyle çakışması nedeniyle, kutlama yapmak isteyenlerin akşam saatlerinde yola çıkması trafiği felç etti.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 83'TE
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre, saat 19.00 itibarıyla yoğunluk %83 seviyelerine ulaştı.
Özellikle D-100 Karayolu Bahçelievler-Yenibosna hattında trafik neredeyse tamamen dururken, diğer kara yollarında da araçlar güçlükle ilerleyebildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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