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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'yi gördü

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'yi gördü

İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğunun daha da arttığı gözlendi. İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk yüzde 87 olarak ölçüldü.