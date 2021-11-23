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    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'yi gördü

    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'yi gördü

    İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğunun daha da arttığı gözlendi. İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk yüzde 87 olarak ölçüldü.
    • AA
    • 23.11.2021 - 18:47
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da gün içerisinde etkili olan sağanak yağış akşamüzeri etkisini artırarak devam etti.

    Megakentte mesai saatinin bitimiyle birlikte evlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, trafikte yoğunluğa neden oldu.

    TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ, YOĞUNLUK YÜZDE 87

    İstanbul’un durma noktasına gelen trafiği adeta felç olurken, İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğu yüzde 87 seviyelerine ulaştı.

    Öte yandan, yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    YAĞMURDAN KAÇIŞ

    Sağanak yağış uyarısını dikkate alan vatandaşlar şemsiyeleriyle yoluna devam ederken, tedbir almayan vatandaşlar ise köprü altlarına ve duraklara sığındı.

    Toplu taşıma araçlarında ve duraklarında ise yoğunluk oluştu.

    İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 87 yi gördü #1

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