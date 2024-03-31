İstanbul'da trafik yoğunluğuna seçim etkisi: Yüzde 10’un altında kaldı Megakent'te seçim günü yollarda yoğun araç hareketliliği gözlenmedi. Trafik yoğunluğu, yüzde 10’un gerisine düştü.

AA & Ensonhaber

İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında sandıkların kurulduğu gün trafikte yoğunluk yaşanmadı.

Ülke genelinde oy kullanma hakkına sahip vatandaşlar, bulundukları yerlerde belediye başkanlarını belirleyecek.

Seçim sonucunun en çok merak edildiği yerlerden biri de hiç şüphesiz İstanbul...

Yollar boş kaldı

Milyonlara ev sahipliği yapan Megakent'te kurulan sandıklarda vatandaşlar oylarını kullandı.

İstanbul'da oy kullanma işlemi sürerken yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 10’un altına kadar geriledi.

Harita yeşile büründü

Trafik yoğunluğu haritasının büyük bir bölümünün, yeşil renge büründüğü görüldü.