İstanbul'da trafik! Yoğunluk yüzde 70'i geçti Yağışlı havanın etkisiyle birlikte megakentte ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu. Maltepe E-5 karayolunda da trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sağanak fırtına ve rüzgar uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamanın ardından Marmara Bölgesi için yaptığı uyarılar sonrasında kentin her iki yakasında gece saatlerinden itibaren rüzgar etkisini gösterdi.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.

17 vatandaş hayatını kaybetti

Adıyaman ve Şanlıurfa'da etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında sel felaketi yaşandı.

Yaşanan felakette 17 vatandaş hayatını kaybetti.

Trafik yoğunluğu yaşandı

Megakenti etkisi altına alan yağışlar da sabah saatlerinde zor anlar yaşattı.

Yaşanan yağışların ardından İstanbul'da trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur trafiği de beraberinde getirdi. İşlerine ve okullarına gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe takıldı.

Yüzde 70 olarak belirlendi

Maltepe E-5 karayolu Kadıköy istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi.

İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 70 olarak belirlendi.