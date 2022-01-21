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    İstanbul'da trafik yüzde 90'a çıktı

    İstanbul'da trafik yüzde 90'a çıktı

    Milyonlarca öğrencinin yarıyıl tatiline girmesi ve beklenen yoğun kar yağışının başlaması, İstanbul'da trafiği felç etti.
    • İHA
    • 21.01.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 18:55
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    İstanbullular, hafta sonuna yoğun trafikle girdi.

    Milyonlarca öğrencinin yarıyıl tatiline çıkmasıyle birlikte çoğu aile tatili şehir dışında geçirmek için yola çıktı.

    Beklenen kar yağışının da iş çıkışı saatlerinde başlamasıyla trafikte yoğunluk oluştu.

    YOĞUNLUK YÜZDE 90'A ULAŞTI

    Saat 17.40 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

    İstanbul da trafik yüzde 90 a çıktı #1

    BAZI ALANLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerinde başladı.

    D-100 kara yolunda Beylikdüzü-Esenyurt yönünde kar yağışı etkisini artırdı. Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Büyükçekmece'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

    Kar yağışının etkisini gösterdiği ilçelerde evlerin çatıları ve yol kenarlarındaki yeşillik alanlar beyaza büründü.

    İstanbul'da trafik yüzde 90'a çıktı VİDEO

    İstanbul da trafik yüzde 90 a çıktı #2

    İstanbul da trafik yüzde 90 a çıktı #3

    İstanbul da trafik yüzde 90 a çıktı #4

    İstanbul da trafik yüzde 90 a çıktı #5

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