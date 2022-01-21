- Haberler
- Gündem Haberleri
- İstanbul'da trafik yüzde 90'a çıktı
İstanbul'da trafik yüzde 90'a çıktı
- İHA
- 21.01.2022 - 17:56
- Güncelleme : 21.01.2022 - 18:55
İstanbullular, hafta sonuna yoğun trafikle girdi.
Milyonlarca öğrencinin yarıyıl tatiline çıkmasıyle birlikte çoğu aile tatili şehir dışında geçirmek için yola çıktı.
Beklenen kar yağışının da iş çıkışı saatlerinde başlamasıyla trafikte yoğunluk oluştu.
YOĞUNLUK YÜZDE 90'A ULAŞTI
Saat 17.40 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.
BAZI ALANLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerinde başladı.
D-100 kara yolunda Beylikdüzü-Esenyurt yönünde kar yağışı etkisini artırdı. Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Büyükçekmece'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
Kar yağışının etkisini gösterdiği ilçelerde evlerin çatıları ve yol kenarlarındaki yeşillik alanlar beyaza büründü.
İstanbul'da trafik yüzde 90'a çıktı VİDEO