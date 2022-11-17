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    İstanbul'da trafik yüzde 90'ı geçti

    İstanbul'da trafik yüzde 90'ı geçti

    İstanbul'da sağanak yağış sonrasında başlayan trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yüzde 90 olarak kaydedildi.
    • 17.11.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 18:11
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    Meteoroloji'nin sarı kod uyarısı verdiği İstanbul'da, yağışın başlamasıyla birlikte hayat durma noktasına geldi.

    Ana yollarda kilometrelerce trafik uzunluğu oluşurken araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

    Megakent'in her iki yakasında oluşan trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre yüzde 80’i geçti.

    Yüzde 90 olarak ölçüldü

    Bazı bölge ve noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

    İBB CepTrafik haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 17.00 itibarıyla yüzde 90 olarak ölçüldü.

    İstanbul da trafik yüzde 90 ı geçti #1

    İstanbul da trafik yüzde 90 ı geçti #2


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