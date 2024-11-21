Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da lodos etkili olmaya başladı.
Özellikle sahil kesimlerini etkileyen lodos sebebiyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, Boğaz'da gemilerin de ilerlemekte ve iskelelere yanaşmakta güçlük çektiği görüldü.
İstanbul genelinde etkisini sürdüren lodos Kadıköy Kalamış'ta dev dalgalar oluşturdu. Metrelerce boya ulaşan dalgalar kıyıya vurarak sahil kısmında su birikintileri oluşturdu.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90'A ULAŞTI
Yaşanan hava şarlarının ardından İstanbul'da yağışlı havalarda oluşan yoğunluk yine yaşandı.
İşten eve gitmeye çalışan vatandaşların yola çıkmasıyla trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.
EKREM İMAMOĞLU ALMANYA'DA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Ankara gezisinin ardından Bugün de Almanya'ya gitti. İmamoğlu bugün Berlin'de görüntülendi.
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